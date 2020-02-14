В Южной Корее решили отказаться от Windows

Власти страны хотят перейти на Linux.

Власти Южной Кореи запланировали отказ от использования Windows и готовятся перевести все правительственные ПК на южнокорейские дистрибутивы Linux.

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Министерства вместе с госучреждениями приступили к их тестированию. Причиной было названо стремление страны сократить зависимость от иностранной ОС до минимума. Об это со ссылкой на cnews.ru сообщает internetua.

Как сообщается, Министерство стратегии и финансов сообщило о подготовке к переводу на Linux большей части правительственных ПК, общая численность которых достигает 3,3 млн. Процесс миграции будет запущен до конца 2020 г., точные сроки начала отказа от Windows пока не установлены, а завершиться переход должен к 2026 г.

Главной целью перевода большей части парка компьютеров на Linux стало стремление снизить расходы на лицензирование ПО и зависимость правительства Южной Кореи от иностранной (американской) операционной системы.

На замену Windows в Южной Корее придут, по меньшей мере, три дистрибутива Linux – Cloud OS, Harmonica OS и TMax OS. Два последних – это южнокорейские разработки, пользующиеся популярностью в стране, тогда как Cloud OS нередко используется в облачных системах.