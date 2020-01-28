Ученые установили, что за все эмоции человека отвечает зона мозга размером 3 сантиметра

Ученые считают, что их исследование поможет в дальнейшем изучать, что происходит в мозге, когда у человека есть фобии или психические заболевания.

За все эмоции, присущие человеку, отвечает участок в коре головного мозга, размер которого составляет 3 см.

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Как сообщает hromadske.ua со ссылкой на Medical Xpess, исследователи в Италии пригласили в лаборатории 15 участников на просмотр фильма «Форест Гамп», чтобы изучить механизм возникновения эмоций. Респондентов просили выражать эмоции и рассказывать о них в течение просмотра ленты. Они также должны оценивать свои эмоции по шкале от 0 до 100.

В то же время в Германии тоже 15 человек смотрели этот же фильм. Их так же попросили фиксировать свои эмоции. Кроме того, во втором эксперименте за активностью мозга зрителей наблюдали с помощью МРТ. Затем результаты экспериментов сравнили.

Ученые обнаружили, что в момент возникновения эмоции активизируется маленький участок между двумя участками головного мозга в височно-теменном узле. Эта же часть отвечала за силу эмоций.

Ученые считают, что их исследование поможет в дальнейшем изучать, что происходит в мозге, когда у человека есть фобии или психические заболевания, в частности депрессия.