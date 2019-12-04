Ученые создали искусственные нейроны для лечения тяжелых болезней

Искусственные нервные клетки могут открыть новые возможности для устранения нарушений в человеческом теле.

Крошечные "мозговые чипы" ведут себя так же, как и настоящие нейроны. И когда-нибудь медицина сможет начать использовать их для лечения таких проблем как болезнь Альцгеймера.

Как пишет ВВС, команда из Университета Бата совместила математику, компьютерное вычисление и разработку чипов, чтобы изобрести способ повторения в искусственных схемах всего того, что способны делать нейроны. Естественные клетки проводят сигналы между мозгом и другими частями тела. Ученые заинтересованы в их репликации, потому что это потенциально может помочь в лечении тяжелых болезней, таких как болезнь Альцгеймера, в ходе которой нейроны деградируют или умирают.

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Профессор Алан Ногарет с кафедры физики Университета Бата сказал, что новизна исследования заключалась в передаче электрических свойств мозговым клеткам через синтетические цепи, сделанных из кремния.

"К этому времени нейроны были как черные коробки. Но мы смогли отрыть их и заглянуть внутрь. Наша работа переломная, потому что она дает надежный метод воспроизведения электрических свойств настоящих нейронов", - пояснил ученый.

Создание искусственных нейронов, способных реагировать на сигналы от нервной системы, уже длительное время остается большой целью в медицине. Вызов заключается в том, чтобы разработать цепи и выявить параметры, которые заставят их вести себя точно так же, как биологические клетки.

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"Мы смогли получить параметры от биологических нейронов и передать их в наши синтетические цепи", - пояснил профессор Нагарет.

Ученые смогли повторить два типа нейронов в том числе клетки гиппокампа. Это область мозга, которая играет главную роль в запоминании. Кроме того, они повторили работу мозговых клеток, которые участвуют в контроле дыхания.