Исследование космоса может спровоцировать появление новых видов людей

По мнению британского астронома, если на Земле эксперименты с генетическим и технологическим совершенствованием своего тела будут сдерживаться, они без ограничений будут проводиться за пределами планеты.

Освоение глубокого космоса может привести к появлению нового вида генетически или технологически модифицированных людей. Королевский астроном Великобритании Мартин Риз убежден, что в будущем некоторые люди могут решить покинуть Землю и переселиться в другие миры.

В конце концов, такие космические мигранты могут использовать передовые технологии, чтобы изменить себя и адаптироваться к новой среде, - пишет Newsweek.

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«Они поймут, что плохо подготовлены к другим условиям. Поэтому у них будет более убедительный стимул переделать себя с помощью мощной генетической инженерии или кибертехнологий, чем у нас на Земле», - сказал Риз.

«Эти техники, я надеюсь, будут ограничены на Земле из-за благоразумия или из этических соображений. Но люди на Марсе смогут свободно экспериментировать», - добавил он.

По словам астронома, земляне должны желать успеха инопланетным людям в модификации их потомства на других планетах.

«Это может быть первым шагом к отделению новых видов, эволюции через «светский интеллектуальный замысел», который во времена технологического прорыва, вероятно, произойдет в тысячи раз быстрее, чем через дарвиновский отбор», - сказал Риз.

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Он допустил, что «пост-люди» одного дня смогут стать даже «полностью неорганическим разумом», которому не будет нужна атмосфера, чтобы выжить. Они смогут процветать в среде с нулевой гравитацией, к которой обычные люди не приспособлены.

В таких местах они будут способны конструировать «массивные артефакты», которые выходят далеко за пределы современных технологических возможностей.

«Только в глубоком космосе, не на Земле и даже не на Марсе, небиологический «мозг» сможет развить силы, которые люди не способны даже представить. Земля, как можно предположить, больше не будет казаться привлекательной средой для них», - считает астроном.