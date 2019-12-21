цей матеріал доступний українською

Американцы придумали гараж в стиле пикапа Илона Маска Cybertruck (фото)

11:44, 21 декабря 2019
Наука и IT
351 0
В Cybunker также есть автономный воздушный шлюз - специально для экстремальных условий / larsburo.com

Дизайн-студия из Нью-Йорка (США) разработала гараж для электропикапа Илона Маска Cybunker. Модульная архитектура повторяет дизайн знаменитого Cybertruck.

Разработчики уверяют, что благодаря жесткой стальной структуре и аэродинамической форме Cybunker способен сопротивляться наиболее суровым условиям окружающей среды.

Читайте такжеМаск придумал, как отправить пикап Tesla Cybertruck в космос

Cybunker также вмещает и жилую часть. Гараж занимает 167 квадратных метров и приспособлен к размещению оборудования и даже грузовиков. В Cybunker есть автономный воздушный шлюз - рассчитан специально для экстремальных условий.

Все компьютерные системы и оборудование внутри также выполнены в стиле Cybertruck.

На сегодня проект Cybunker находится на стадии разработки. Дизайн-студия планирует раскрыть детали, в частности о ценах на гараж, в начале 2020 года.

Как ранее сообщал УНИАН, электропикап Tesla Cybertruck Илон Маск представил в ноябре этого года. Как заявил сам глава Tesla, кузов модели выполнен из материалов, которые применяются для производства ракет SpaceX.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#Илон Маск