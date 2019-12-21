Американцы придумали гараж в стиле пикапа Илона Маска Cybertruck (фото)

Все компьютерные системы и оборудование внутри также выполнены в стиле Cybertruck.

Дизайн-студия из Нью-Йорка (США) разработала гараж для электропикапа Илона Маска Cybunker. Модульная архитектура повторяет дизайн знаменитого Cybertruck.

Разработчики уверяют, что благодаря жесткой стальной структуре и аэродинамической форме Cybunker способен сопротивляться наиболее суровым условиям окружающей среды.

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Cybunker также вмещает и жилую часть. Гараж занимает 167 квадратных метров и приспособлен к размещению оборудования и даже грузовиков. В Cybunker есть автономный воздушный шлюз - рассчитан специально для экстремальных условий.

Все компьютерные системы и оборудование внутри также выполнены в стиле Cybertruck.

На сегодня проект Cybunker находится на стадии разработки. Дизайн-студия планирует раскрыть детали, в частности о ценах на гараж, в начале 2020 года.

Как ранее сообщал УНИАН, электропикап Tesla Cybertruck Илон Маск представил в ноябре этого года. Как заявил сам глава Tesla, кузов модели выполнен из материалов, которые применяются для производства ракет SpaceX.