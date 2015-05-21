Ученые сняли на видео атаку Т-киллеров на раковые клетки

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Immunity.

Т-киллеры, или цитотоксические Т-лимфоциты — это белые кровяные тельца, специализирующиеся на поражении вирусов и опухолевых клеток. В одной чайной ложке крови их около пяти миллионов.

На видео Т-лимфоциты представлены как аморфные шарики оранжевого и зеленого цвета. Они быстро двигаются, безостановочно обследуя окружающую среду.

Как только Т-киллер обнаруживает раковую клетку (показаны синим), мембранные «пальцы» лимфоцита проверяют ее. После такого «установления личности» Т-киллер связывается с клеткой и вводит ядовитые белки (показаны красным) в микротрубочки на ее поверхности. Наконец, лейкоцит прокалывает эту поверхность, позволяя ядовитому грузу уничтожить раковую клетку.

«В нашем организме, где клетки находятся в тесном соседстве друг с другом, Т-киллеры должны четко выбирать цель — иначе они нанесут ущерб соседним здоровым клеткам. Как только цитотоксины попадают в опухолевую клетку, та обречена. Нам остается только наблюдать за ее обессиливанием и смертью. А Т-киллер продолжает свое движение, жадно выискивая новую добычу», — рассказал руководитель исследования Гиллиан Гриффитс (Gillian Griffiths).

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Изображения для замедленной съемки в высоком разрешении были получены с помощью двух методов микроскопии — конфокальной и светового листа. Ученым пришлось снимать отдельные срезы объектов, а затем «сшивать» их для получения трехмерных изображений целой клетки. Так исследователи смогли уточнить последовательность событий при атаке на раковую клетку.

Ранее УНИАН сообщал, что специалисты из Университета Клемсона выяснили: малина уничтожает раковые клетки. Ученые давали животным вытяжки из малины. В результате больше 90% клеток опухоли кишечника погибали.