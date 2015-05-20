Госкосмос ищет новую площадку для реализации проекта «Алкантара»

Об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске в рамках 5-ой Международной конференции под эгидой МАА «Космические технологи: настоящее и будущее» сообщил председатель Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Олег Уруский.

По его словам, возможное место старта этого проекта - США.

Читайте такжеАмериканские эксперты рассказали, когда человек освоит Марс

Уруский отметил, что его волнует ситуация с выполнением проекта «Алкантара» со стороны Бразилии, которая заморозила строительство на своей территории космодрома в марте 2013 года. Председатель ГКАУ сообщил, что недавно был в Бразилии на заседании совета директоров проекта «Алкантара».

«Ситуация пока неопределенная и это приводит к удорожанию проекта. Потрачены большие деньги и я считаю необходимым продолжение диалога с Бразилией о возобновлении реализации этого проекта. Надеюсь, что в ближайшее время мы от бразильской стороны получим ясный ответ», - отметил Уруский.

Он также не исключает привлечение к проекту «Алкантара» «третьей стороны» - независимых инвесторов.