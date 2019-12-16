Создатели голов на острове Пасхи могли верить, что скульптуры улучшают урожай

Новое исследование доказывает, что древняя цивилизация на острове на самом деле разбиралась в аграрном деле.

Древняя цивилизация Рапануи могла построить знаменитые гигантские головы на острове Пасхи из-за убеждения, что эти монолиты делают землю более плодородной и улучшают урожай. Международная команда исследователей утверждает, что анализ голов в кратере показал, что почва там необычайно плодородна.

И, как пишет Newsweek, очень вероятно, что древняя цивилизация использовала это место для выращивания бананов, таро и сладкого картофеля. На острове Пасхи размещены около тысячи голов. Их вырезали из мягкого вулканического камня в период между 1200 и 1600 годом. Применение этих монументов до сих пор остается загадкой. И разные предположения предлагают объяснения, почему авторы построили их именно в конкретных местах.

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Впервые остров Пасхи был заселен небольшой группой восточных полинезийцев примерно тысячу лет назад. Цивилизация процветала и достигла своего пика, нарастив население до уровня 15-20 тысяч человек. Когда в 1700-х годах европейцы впервые прибыли на остров, население сильно сократилось. Распространение иностранных болезней, а также вывоз людей в рабство привели к краху цивилизации.

Ранее считалось, что население Рапануи переживало упадок из-за истощения местных грунтов, вызванного недобросовестной фермерской эксплуатацией. Но ученые обнаружили, что все может быть и не так. Новые доказательства свидетельствуют, что цивилизация хорошо знала свой остров и умела манипулировать его породами для поддержания плодородия.

В последнем исследовании Сара Шервуд из Университета юга в Сивейни вместе с коллегами изучили качество почвы в ключевом районе острова – кратере Рано Рараку. Именно отсюда древняя цивилизация взяла материал для создания 95% голов на острове. Он расположен на восточной стороне острова и содержит две статуи. Они расположены во внутреннем регионе кратера. Головы размещены вертикально, одна из них стоит на пьедестале, а другая – глубоко в дыре. Ученые утверждают, что статуи не покинули здесь, их поставили умышленно. Тесты также показали, что почва в Рано Рараку одна из наиболее плодородных на острове.

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«Когда мы получили результаты химического анализа, я сделала их повторно», - сказала Шервуд.

«В почве были высокие уровни материалов, которые бы я никогда не подумала искать в таком месте, в частности кальция и фосфора. Химия почвы показала высокое содержание элементов, которые играют ключевую роль в росте растений», - пояснила она.

Аналитики убеждены, что сладкий картофель, таро, бананы и бумажную шелковицу выращивали на месте кратера. А постоянное движение земли, связанное с рытьем в карьере, повышало плодородие в этой части острова. Ученые допускают, что люди цивилизации Рапануи могли верить, что высокое плодородие вызвано именно головами. Поэтому их расставили по всему острову.