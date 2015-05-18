Астрономы обнаружили таинственные звездные скопления с "призраками" внутри

Команда европейских учёных обнаружила ряд необычных шаровых звёздных скоплений, массы которых значительно превышали теоретически предсказанные. Эти объекты расположены в гигантской эллиптической галактике Центавр А в 12 миллионах световых лет от Земли.

Об этом пишет Вести.Наука со ссылкой на The Astrophysical Journal.

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Шаровое скопление, по сути, представляет собой сферический ансамбль из тысяч звёзд, которые обращаются, словно спутники, вокруг массивных галактик. Считается, что галактика Центавр А может содержать около двух тысяч кластеров, значительное количество которых обладают довольно необычными характеристиками.

При помощи инструмента FLAMES Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории (VLT ESO) астрономы оценили массы 125 шаровых скоплений. Сравнив эти показатели со светимостью кластеров, учёные смогли установить приблизительное количество звёзд, в них содержащихся.

Исследователей удивил тот факт, что общая масса кластеров значительно превышает массу всех содержащихся в них звёзд. Внешне недавно обнаруженные кластеры не отличаются от подобных звёздных скоплений, окружающих нашу галактику — Млечный Путь. Однако разница в массах указывает на то, что Центавр А окружает что-то ещё.

Возможным объяснением увиденного может быть присутствие чёрных дыр в ядрах кластеров, а также наличие сгустков тёмной материи. Как рассказывают астрономы в пресс-релизе обсерватории, последнее объяснение хоть и является наиболее интригующим, всё же наименее вероятно. Космологи утверждают, что в звёздных скоплениях практически нет места для этой загадочной субстанции.

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"Мы обнаружили новый таинственный класс звёздных скоплений. Наши выводы указывают на необходимость более углублённого изучения шаровых кластеров и принципов их формирования. Теперь мы обязаны найти больше примеров подобных массивных небесных объектов", — говорит ведущий автор исследования Мэтт Тейлор (Matt Taylor) из Папского католического университета в Чили.