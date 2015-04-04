Астрономы нашли космических "призраков"

Ученые утверждают, что эти объекты очень редкое явление и являются облаками ионизированного кислорода и других газов, «засвеченных» потухшими или уснувшими квазарами - активными ядрами галактик. Статья, рассказывающая об открытии, была опубликована в The Astronomical Journal.

Квазары – одни из самых ярких образований во Вселенной, представляющие собой светящийся участок вокруг сверхмассивной черной дыры в центре галактики. Дыра втягивает в себя галактический материал, который, раскаляясь до огромных температур, и вызывает яркое свечение квазара. Астрономы полагают, что лучи квазаров могут ионизировать облака газов, в результате чего и возникают эти зеленые светящиеся образования. Первый объект этого типа был открыт школьной учительницей из Дании Ганной ван Аркель в 2007 году.

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Ученые утверждают, что зеленый свет вызван ионизированным кислородом. Образования представляют для астрономов особый интерес не только как непосредственные объекты изучения, но и как явления, при помощи которых можно узнать о прошлом их галактик.

По материалам Газета.Ru, РИА Новости