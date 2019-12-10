В Gmail стало возможно пересылать несколько цепочек писем

Для этого необходимое письмо или цепочку можно перетянуть в создаваемое сообщение.

Американская корпорация Google объявила, что теперь электронная почта Gmail позволяет прикреплять к сообщению в качестве вложения сразу несколько предыдущих писем или цепочек писем.

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Для этого необходимое письмо или цепочку можно перетянуть в создаваемое сообщение или выделить его в меню и выбрать «переслать как приложение», передает kommersant.

В Google утверждают, что нет ограничения на количество пересылаемых сообщений или цепочек. Возможность будет доступна по умолчанию. Функция будет постепенно внедряться в аккаунты пользователей до конца января 2020 года.