Европейское космическое агентство начнет собирать мусор на орбите Земли в 2025 году

Первым на утилизацию пойдет кусок ракеты-носителя, который оставили на орбите шесть лет назад.

Четырехрукий робот для сбора космического мусора будет запущен в космос Европейским космическим агентством (ESA). Это будет первая в истории миссия по разбору завалов на орбите, вызванных человеческой деятельностью.

Как пишет The Guardian, запуск ClearSpace-1 запланирован на 2025 год и будет стоить 120 миллионов евро. Всего робот заберет только один кусок орбитального мусора. Но в агентстве надеются, что миссия откроет путь для более широкой операции по расчистке орбиты. А генеральный директор призвал к созданию новых правил, которые будут касаться всех, кто запускает новые спутники. В частности, он хочет, чтобы владельцы аппаратов несли ответственность за дальнейшую утилизацию после завершения эксплуатационного периода.

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«Представьте себе, насколько было бы опасно плавать в открытом море, если бы все корабли, потерянные за всю историю, до сих пор плавали на поверхности. Именно такая ситуация сложилась сейчас на орбите. И ей нельзя позволить продолжаться», - сказал генеральный директор ESA Ян Вернер.

За последние 60 лет тысячи тонн мусора накопились вокруг Земли включая части ракет, 3,5 тысячи спутников, которые вышли из строя, и примерно 750 тысяч мелких фрагментов, образованных в результате столкновения больших кусков мусора. Эти фрагменты обычно вращаются со скоростью 20 тысяч километров в час. Пока орбита не расчищена от них, угроза столкновения с космическим мусором будет расти. Поскольку тысячи новых спутников будут отправляться на орбиту.

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Кусок, который ClearSpace-1 собирается утилизировать, имеет название Vespa. Он отцепился на высоте 800 километров над Землей от ракеты-носителя Vega в 2013 году. Ракета принадлежала ESA. Vespa весит около 100 килограммов. Она размером с небольшой спутник. Этот кусок выбрали для утилизации, потому что его форма достаточно проста, а конструкция хорошо известна. Поэтому вряд ли он будет крошиться, когда робот попытается его схватить.