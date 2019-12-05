Ученые запустили мышей в космос для участия в эксперименте на МКС (видео)

На мышах испытают экспериментальные лекарства, которые помогут астронавтам сохранить мышцы.

Ученые отправили в космос три группы мышей для участия в эксперименте на МКС.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как сообщается, мыши отправились в космос, чтобы помочь ученым сохранить мышцы астронавтов. Эти ткани в невесомости быстро истощаются, поэтому людям приходится немало тренироваться, чтобы оставаться здоровыми. Ученые хотят испытать на МКС экспериментальные лекарства.