Ученые запустили мышей в космос для участия в эксперименте на МКС (видео)
10:29, 05 декабря 2019Наука и IT
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На мышах испытают экспериментальные лекарства, которые помогут астронавтам сохранить мышцы.
Три группы мышей отправили в космос для участия в эксперименте на МКС
Ученые отправили в космос три группы мышей для участия в эксперименте на МКС.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как сообщается, мыши отправились в космос, чтобы помочь ученым сохранить мышцы астронавтов. Эти ткани в невесомости быстро истощаются, поэтому людям приходится немало тренироваться, чтобы оставаться здоровыми. Ученые хотят испытать на МКС экспериментальные лекарства.
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