Необычные астронавты: ученые отправят на МКС многоклеточные микроорганизмы (видео)
11:04, 14 ноября 2019Наука и IT
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По мнению ученых, они должны снизить воздействие радиационного излучения на астронавтов.
Бельгийские ученые готовятся отправить на МКС многоклеточные микроорганизмы
Бельгийские ученые готовятся в следующем месяце отправить на МКС многоклеточные микроорганизмы.
Читайте такжеSpaceX запустила на орбиту ракету с 60 спутниками Starlink (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что по мнению ученых, они должны снизить воздействие радиационного излучения на астронавтов, что там работают.
В космос полетят 100 тысяч коловраток. Эти микроорганизмы в 500 раз устойчивее к радиации.
Как ранее сообщал УНИАН, NASA одобрило разработку «космического ската» для исследований Венеры.
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