Необычные астронавты: ученые отправят на МКС многоклеточные микроорганизмы (видео)

По мнению ученых, они должны снизить воздействие радиационного излучения на астронавтов.

Бельгийские ученые готовятся в следующем месяце отправить на МКС многоклеточные микроорганизмы.

Читайте такжеSpaceX запустила на орбиту ракету с 60 спутниками Starlink (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что по мнению ученых, они должны снизить воздействие радиационного излучения на астронавтов, что там работают.

В космос полетят 100 тысяч коловраток. Эти микроорганизмы в 500 раз устойчивее к радиации.

Как ранее сообщал УНИАН, NASA одобрило разработку «космического ската» для исследований Венеры.