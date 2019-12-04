Генетическая модификация детей в Китае привела к нежелательным мутациям

Скандальное вмешательство китайского ученого в ДНК двух детей оказалось провальным.

Оригинальное исследование ученого Хэ Цзянькуя вероятно потерпело неудачу. Генетическая модификация, которую ученый из Китая провел в ДНК двойни, чтобы наделить их иммунную систему способностью бороться с ВИЧ, могла на самом деле не достичь своей цели.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на оценки ученых после первой публикации данных исследования скандального китайца. Выдержки из данных были опубликованы в журнале MIT Technology Review, чтобы продемонстрировать, как Хэ проигнорировал этические и научные нормы, вмешиваясь в генетический код девочек Лулы и Наны. Двойняшки родились во второй половине 2018 года. Это стало потрясением в научном мире.

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Хэ поплатился за свое заявление о медицинском прорыве в "контроле эпидемии ВИЧ". Однако, было не понятно, смог ли он вообще преуспеть в наделении иммунных систем детей способностью бороться с вирусом. Потому что команда китайского ученого на самом деле не воспроизвела генетическую мутацию, которая дает людям это свойство.

Небольшой процент людей в мире рождаются с иммунитетом к ВИЧ из-за мутации в гене под названием CCR5. Хэ утверждал, что именно этот ген он пытался изменить с помощью известного инструмента генетического редактирования под названием Crispr.

"Утверждение, что они переписали распространенный вариант CCR5 - это неправильное представление реальных данных, которое можно назвать лишь умышленным обманом", - сказал ученый из Калифорнийского университета Федор Урнов, добавив, что китайская команда не смогла переписать распространенный ген.

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Они правильно сделали, что нацелились именно на CCR5, но не смогли повторить его в нужном варианте под названием Delta 32. Вместо этого они создали новую версию гена. И последствия остаются неизвестными до сих пор.