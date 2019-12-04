Невесомость может помочь победить рак – ученые

Специалисты отправят раковые клетки в космос, чтобы провести эксперимент.

Ученые Технологического университета Сиднея намерены отправится на Международную космическую станцию, чтобы протестировать новый метод борьбы с раком с помощью невесомости.

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Как сообщает Science Alert, специалист в области биомедицинской инженерии Джошуа Чоу с 2014 года изучает, как невесомость воздействует на клетки человеческого тела.

Отмечается, что гравитация оказывает огромное воздействиие на человеческий организм. Космическая среда представляет для человека ряд угроз, но в то же время открывает неожиданные медицинские возможности.

Так, раковые клетки, как и человеческий организм, приспособлены к развитию в условиях гравитации. Ученые задались вопросом, что будет с ними без этого фактора.

Команда Чоу проверяла влияние микрогравитации на раковые ткани в лабораторных условиях, с помощью специальной центрифуги.

Результаты экспериментов были обнадеживающими – раковые клетки различных типов теряли дееспособность и гибли. Особенно впечатляет то, что достичь такого результата удалось лишь с помощью гравитационного фактора, без каких-либо препаратов. Представляется, что без гравитации раковые клетки теряют возможность формировать связи друг с другом.

Следующий шаг ученых – отправить свой эксперимент в космос. В начале 2020 года они отправят на МКС специальный модуль и будут удаленно следить за раковыми тканями в условиях невесомости 7 дней. Доставку модуля на орбиту проведет компания SpaceX.

Ранее ученые из британского Университета Бата создали искусственные нервные клетки, которые в будущем можно будет использовать для лечения людей.