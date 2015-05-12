Вирус Эбола изменил цвет глаз у пациента

Американский врач доктор Ян Крозье (Ian Crozier) работал в Сьерра-Леоне вместе с коллегами из Всемирной организации здравоохранения, когда медики лечили местных пациентов от лихорадки Эбола. В сентябре 2014 году доктору Крозье поставили тот же диагноз, и его отправили на лечение обратно в США в специальный блок больницы при университете Эмори в Атланте.

В октябре 2014 года американец выписался из больницы, так как в его крови более не обнаруживались признаки присутствия вируса Эбола. Об этом сообщается в статье издания New England Journal of Medicine, где также изложены другие подробности уникального случая заболевания доктора Крозье, передают Вести.Наука.

Два месяца спустя после выписки перенесший лихорадку Эбола пациент заметил у себя признаки воспаления и высокого кровяного давления в левом глазу. Это вызвало отек и серьёзные проблемы со зрением, а также, что удивило врачей больше всего, смену цвета глаза с голубого на зелёный.

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Доктор Крозье вернулся в ту же больницу, где изначально проходил лечение, и офтальмолог доктор Стивен Йе (Steven Yeh) забрал у пациента часть глазной жидкости для проведения анализов. Тестирование образца жидкости показало, что ebolavirus всё ещё присутствует в глазу пациента, однако его признаков не было замечено ни в слёзной жидкости, ни в тканях вокруг глаз.

Инфекция вызвала воспаление внутренней части глаза, а изменение цвета с голубого на зелёный проходило в течение десяти дней с момента проявления первых симптомов. Доктор Крозье прошёл лечение специальными препаратами, в результате чего его зрение начало восстанавливаться. Однако до полного выздоровления должно пройти ещё время. Цвет его глаз также восстановился до первоначального голубого.

Доктор Йе, который занимался лечением Крозье, а также выступил ведущим автором нового исследования, утверждает, что этот случай должен побудить врачей тщательнее наблюдать за пациентами, перенесшими Эболу, даже после выписки. Тот факт, что вирус был уничтожен в крови, ещё не означает, что некоторые его копии не могут "прятаться" в других благоприятных для них частях тела и тканях человека.