ВОЗ: Число погибших от лихорадки Эбола превысило 10 тысяч человек

Число погибших от лихорадки Эбола превысило 10 тысяч.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, передает Gazeta.ru.

Читайте такжеВоенные Британии подозревали Аль-Каиду в использовании вируса Эбола как биологического оружия

Отмечается, что в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее, — трех странах, где лихорадка была распространена более всего, — ее жертвами стали 10 0004 человека.

Заражены вирусом, в свою очередь, были 24 350 человек.