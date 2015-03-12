ВОЗ: Число погибших от лихорадки Эбола превысило 10 тысяч человек
21:45, 12 марта 2015Мир
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Заражены вирусом, в свою очередь, были 24 350 человек.
REUTERS
Число погибших от лихорадки Эбола превысило 10 тысяч.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, передает Gazeta.ru.
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Отмечается, что в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее, — трех странах, где лихорадка была распространена более всего, — ее жертвами стали 10 0004 человека.
Заражены вирусом, в свою очередь, были 24 350 человек.
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