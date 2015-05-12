В России озвучили предварительную причину падения "Прогресса"

Об этом заявил глава Роскосомса Игорь Комаров, передает ТАСС.

"Произошло нештатное разделение ракеты-носителя", - сказал он. По его словам, к нему привели два последовательных события: "разгерметизация бака окислителя и бака горючего третьей ступени (ракеты)".

Комаров заявил, что спецкомиссия до 22 мая определит точную причину нештатной ситуации с ракетой-носителем "Союз-2.1а" и кораблем.

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"Сегодня будет создана рабочая группа, которая до 22 мая должна выяснить ситуацию", - сказал он.

"Прогресс М-27М", запущенный 28 апреля к МКС, не был выведен на расчетную орбиту и не смог пристыковаться к МКС. Далее он начал полет в режиме неконтролируемой "закрутки". Позже появилась информация, что грузовик начал постепенный неконтролируемый сход с орбиты.

Российский космический корабль 8 мая сгорел в плотных слоях атмосферы над Тихим океаном.