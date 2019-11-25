Телескоп Hubble сделал снимок пары галактик в "близких отношениях"

Галактики находятся на небольшом расстоянии и взаимодействуют друг с другом.

Ученые с помощью космического телескопа Hubble получили снимок пары галактик, которые находится "в близких отношениях".

Как сообщается на сайте обсерватории, объекты находятся на небольшом расстоянии и взаимодействуют друг с другом, передает zn.ua.

На снимке расположились галактики NGC 6286 и NGC 6285, их дуэт называется Arp 293.

Гравитационное взаимодействие объектов выталкивает облака газа и струи пыли из них, деформируя форму галактик. Из-за этого их края на снимке выглядят немного размытыми.

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Напомним, ранее ученые с помощью телескопа Hubble получили снимок ESO 495-21 - крошечной галактики с "большим сердцем". Галактика занимает всего три тысячи световых лет в поперечнике, но активно производит новые звезды.

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".