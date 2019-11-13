Instagram тестирует собственный аналог TikTok – юзеры смогут создавать музыкальные видео

Новый инструмент получил название Reels, пока он доступен только пользователям в Бразилии.

Соцсеть Instagram запустила видеоредактор Reels, который позволит пользователям создавать короткие видеоклипы с наложенной музыкой и сможет конкурировать с популярным китайским приложением TikTok.

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Как сообщает TechChurch, Reels позволяет создавать 15-секундные видео с наложенной музыкой и делиться им через Stories. Соцсеть получит целую новую секцию поиска Top Reels, где лучшие ролики смогут стать вирусными.

Как и в TikTok, пользователи смогут накладывать на свои видеофрагменты музыку из обширного каталога, либо позаимствовать музыку из чужого видео, чтобы создать ремикс.

Reels запустили на iOS и Android, но пока он доступен только пользователям в Бразилии, где инструмент назвали Cenas ("Cцены").

Ранее сообщалось, что американская компания Instagram (входит в Facebook) работает над новым мессенджером под названием Threads.