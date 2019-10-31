Вампирский апокалипсис: польский ученый создал уникальный калькулятор

Работа над проектом заняла месяц.

Физик из Института ядерной физики в польском Кракове Доминик Черни решил выяснить, насколько быстро мир захватят вампиры.

Об этом пишет НВ.

Для решения этой задачи физик сделал калькулятор, который показывает риск вампирского апокалипсиса.

Черни загорелся идеей создания калькулятора, увидев статью международной группы ученых, которые исследовали математические модели отношений вампиров и людей в художественной литературе.

Читайте такжеУченые нашли место в Африке, откуда произошли современные люди«Это был довольно трудоемкий проект. Я начал с поиска интересной статьи о вампирах, где авторы тонко предположили существование вампиров на основе реальных данных. Это привлекло мое внимание, и я решил проверить это на научной основе с помощью хорошо известной теории «хищник-жертва», основанной на теории игр. Все это было непросто, поскольку в свободное время я сосредоточился на калькуляторе, мне потребовалось около месяца, чтобы закончить все», – отметил Черни.

В необычном калькуляторе вы можете выбрать, с какими типами вампиров вы хотите начать, а затем изменить такие параметры, как размер человеческой популяции, количество вампиров и тому подобное.

В большинстве моделей действительно трудно помочь людям победить. В подавляющем большинстве случаев вампирам удается полностью захватить власть. Но, несмотря на это, по-прежнему интересно наблюдать, как цифры и графики рассказывают истории о войне между людьми и вампирами.

«Я должен был придать смысл необработанным числам, чтобы создать атмосферу апокалипсиса. Здесь сочетаются две вещи, которые мне кажутся захватывающими: художественная литература и наука. Мне нравится, когда мы можем применять математические модели даже к самым удивительным вещам, и описание апокалипсиса вампира с использованием дифференциальных уравнений определенно занимает первое место в моем списке», – признался ученый.

Как ранее сообщал УНИАН, ученые прогнозируют новую смертельную угрозу человечеству.