В США приземлился секретный самолет Пентагона после двухлетнего пребывания на орбите (фото)

О цели космического путешествия в Минобороны США не сообщают.

Секретный космический самолет Пентагона X-37B приземлился в центре NASA в воскресенье после рекордного орбитального полета более 2 лет.

Об этом сообщает REUTERS.

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X-37B, производства Boeing Co., отправили в космос в 2017 году на SpaceX Falcon 9. Предыдущая миссия X-37B длилась 718 дней и завершилась в 2017 году.

Следующая миссия самолета запланирована на 2020 год. В то же время в Пентагоне не рассказывают, какую именно миссию выполнял самолет в космосе.

X-37B внешне отдаленно похож на обычный самолет, но размерами намного меньше, чем пассажирский лайнер. Самолет запускают с ракетой, но орбиты он достается уже самостоятельно.

Как сообщал УНИАН, Китай выработал предварительный план пилотируемой лунной экспедиции, сообщил заместитель главного конструктора по пилотируемой космической программе Китая Чэнь Шаньгуан.

Более долгосрочная цель, по словам ученого, заключается в отправке человека на Марс. Решение проблем, связанных с выживанием человека на Луне, заложит фундамент для дальнейшего глубокого освоения человечеством космоса.