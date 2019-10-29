Китай планирует высадить человека на Луне

Более долгосрочной целью китайской космонавтики является полет человека на Марс.

Китай выработал предварительный план пилотируемой лунной экспедиции, сообщил заместитель главного конструктора по пилотируемой космической программе Китая Чэнь Шаньгуан.

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Как сообщает «Китайский информационный интернет-центр» со ссылкой на агентство «Синьхуа», лунная миссия стала одной из тем совещания по космической сфере, состоявшегося 25-28 октября в городе Сямэнь.

Чэнь Шаньгуан пояснил, что перспективные направления развития пилотируемой космонавтики - это пилотируемая экспедиция к Луне, создание лунной базы для проведения научных исследований, накопление технологий и опыта для освоения глубокого космоса.

Более долгосрочная цель, по словам ученого, заключается в отправке человека на Марс. Решение проблем, связанных с выживанием человека на Луне, заложит фундамент для дальнейшего освоения глубокого космоса человечеством.

Напомним, китайский аппарат "Чанъэ-4" 3 января в 4:26 по киевскому времени совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны. Это первый космический аппарат, прилунившийся на обратной стороне спутника Земли