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Китай планирует высадить человека на Луне

16:47, 29 октября 2019
Наука и IT
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Китайцы прорабатывают собственную лунную миссию / фото: ©weibo

Китай выработал предварительный план пилотируемой лунной экспедиции, сообщил заместитель главного конструктора по пилотируемой космической программе Китая Чэнь Шаньгуан.

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Как сообщает «Китайский информационный интернет-центр» со ссылкой на агентство «Синьхуа», лунная миссия стала одной из тем совещания по космической сфере, состоявшегося 25-28 октября в городе Сямэнь.

Чэнь Шаньгуан пояснил, что перспективные направления развития пилотируемой космонавтики - это пилотируемая экспедиция к Луне, создание лунной базы для проведения научных исследований, накопление технологий и опыта для освоения глубокого космоса.

Более долгосрочная цель, по словам ученого, заключается в отправке человека на Марс. Решение проблем, связанных с выживанием человека на Луне, заложит фундамент для дальнейшего освоения глубокого космоса человечеством.

Напомним, китайский аппарат "Чанъэ-4" 3 января в 4:26 по киевскому времени совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны. Это первый космический аппарат, прилунившийся на обратной стороне спутника Земли

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Теги: #Китай#Луна