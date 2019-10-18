Впервые в истории: две женщины-астронавта вышли в открытый космос (онлайн-трансляция)

Выход американских астронавтов Кристины Кук и Джессики Меир в открытый космос начался в 14:38 по киевскому времени.

Впервые в истории сразу две женщины вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).

Онлайн-трансляцию ведет Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход американских астронавтов Кристины Кук и Джессики Меир начался в 14:38 по киевскому времени. Им предстоит заменить вышедший из строя внешний энергоблок на ферме станции. Ожидается, что их пребывание за бортом МКС продлится, по меньшей мере, шесть с половиной часов.

В НАСА напомнили, что за всю историю женщины совершили 14 выходов в открытый космос, первый из них сделала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.

Как сообщал УНИАН, астронавты и космонавты выполнили более 200 выходов в открытый космос с целью ремонта и поддержания МКС, но только 15 девушек приняли в них участие. Их всегда сопровождали мужчины.

В октябре Кристина Кох проведет три выхода в космос: один вместе с космонавтом NASA Эндрю Морганом 6 октября, другой также с Морганом 11 октября и 21 октября выйдет с Меир.

Кох прибыла на Международную космическую станцию 14 марта для своей первой миссии космического полета. Она останется на станции до февраля 2020 года, чем установит рекорд по продолжительности пребывания на станции среди женщин.