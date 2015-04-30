В самом сухом месте Земли нашли подземные обитаемые воды

Международная группа ученых провела исследования в самом сухом и холодном месте планеты - в районе Сухих долин Мак-Мердо, где миллионы лет не было ни снега, ни дождя, пишет "Моя планета". С помощью специального электромагнитного датчика, прикрепленного к вертолету, удалось обнаружить сеть подземных соленых озер на глубине до 350 м.

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Ученые были очень удивлены наличием воды в глубинах Антарктиды, так как температура здесь ниже точки замерзания. Но еще более неожиданным открытием стало то, что озера оказались обитаемыми: в них живет множество микробов. Этот факт навел заставил ученых предположить, что и на Марсе возможна жизнь: ландшафт и природные условия в сухих долинах Антарктиды имеют сходство с пейзажами и климатом Красной планеты.

Любопытно, что следы пребывания микроорганизмов в подземных водах Антарктиды видны невооруженным глазом. В долине Тейлора есть так называемый Кровавый водопад - поток красной жидкости, вытекающий из ледника Тейлора и впадающий в озеро Бонни. Авторы исследования утверждают, что именно микробы, содержащиеся в подледных озерах, придают водопаду столь неожиданный среди льдов и снега алый оттенок, способствуя окислению соленой воды.

Согласно данным электромагнитного датчика SkyTEM, который способен находить пустоты и жидкость под толщей льда, измеряя сопротивление почвы, сеть подземных озер простирается на 12 км от побережья вглубь материка. Исследователи отметили, что воды Антарктиды связаны обширной системой каналов и это повышает шансы на выживание микробов. На Марсе, как полагают ученые, в сухих долинах подземные воды также соединены. Они надеются, что дальнейшие исследования Антарктиды помогут узнать больше о жизни на Красной планете, об изменении климата на Земле и о жизни всей экосистемы Белого континента.

«Наше открытие может изменить представления людей о прибрежных полях Антарктиды, - сказал ведущий исследователь Джилл Микуцки из Университета Теннесси. - Мы узнали, что значительные запасы воды залегают ниже поверхности, и они, скорее всего, просачиваются в океан и влияют на питательные вещества, содержащиеся в океане, а в конечном итоге - на здоровье всей экосистемы».