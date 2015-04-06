Зонд-субмарина снял жителей подледного моря Росса в Антарктиде

Миниатюрный аппарат, добравшийся до глубин моря Росса сквозь скважину диаметром в 30 сантиметров, заснял видео о жизни подледного мира, пишет Лента.ру со ссылкой на пресс-релиз Технологического института Джорджии.

«Мы сконструировали нечто среднее между зондами и океанскими судами», - рассказывает руководитель проекта Icefin («Ледяной плавник») Бритни Шмидт (Britney Schmidt). Аналогичная технология будет применятся для поиска жизни на других небесных телах, покрытых слоем льда (например, на Европе, спутнике Юпитера).

Читайте такжеУченые сообщили об угрозе исчезновения ледников АнтарктидыКоллектив ученых и инженеров из Технологического института Джорджии собрала Icefin непосредственна на территории Антарктиды, на американской станции «МакМердо». В декабре 2014 года аппарат был опущен вниз сквозь скважину, под шельфовый ледник толщиной двадцать метров, а затем погрузился на дно, преодолев еще 500 метров воды.

При всей своей компактности Icefin оснащен всеми необходимыми приборами для навигации и изучения биологических и гидрологических процессов. Аппарат может погружаться на полтора километра и проводить трехкилометровые обследования дна. Подо льдом не работает стандартная GPS, и по этой причине на Icefin установили навигационную систему SLAM (одновременная локализация и картографирование, simultaneous localization and mapping), которая определяет местоположение аппарата по рельефу дна и льда.

Записанное Icefin видео продемонстрировало ученым невиданный подводный биоценоз – морских звезд, губок, анемонов и других животных. Кроме того, датчики аппарата позволяют выяснить, как океан влияет на свойства льда (и наоборот).