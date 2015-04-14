На Марсе нашли признаки жидкой воды - данные с Curiosity

Близко к поверхности Марса, скорее всего, есть слой жидкости. Об этом говорит наличие в почве соли хлорной кислоты: данное вещество так понижает температуру замерзания, что вода не превращается в лед, но остается в виде насыщенного солевого раствора. Новое исследование представлено в журнале Nature, сообщает Lenta.ru.

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Ученые убедились в наличии хлорнокислого кальция в почве. При соответствующих условиях он впитывает пары воды из атмосферы. Полученные марсоходом данные свидетельствуют, что такие условия создаются зимой, ночью и сразу после восхода солнца. При наступлении темноты часть пара конденсируется на поверхности планеты, превращаясь в иней. Однако хлорнокислый кальций, образуя солевой раствор с водой, понижает температуру замерзания. В итоге иней снова становится жидкостью.

По словам ученых, 4,5 миллиарда лет назад на Марсе было в шесть раз больше воды и плотная атмосфера. Затем почти вся вода ушла в космос — из-за отсутствия на Марсе защищающих атмосферу магнитных полей. На Земле их создает жидкое железо в недрах планеты. Хотя на Марсе и сохранилась жидкая вода, вряд ли в ней присутствуют живые организмы — там слишком сухо, холодно, а космическая радиация убивает все живое (по крайней мере, по земным критериям).

В 2015 году другие исследовательские группы сообщили, что в марсианских ледниках, скрытых под толстым слоем пыли, содержится более 150 миллиардов кубических метров льда. Также специалисты НАСА заявили, что в далеком прошлом почти всю поверхность Северного полушария Марса занимал океан.