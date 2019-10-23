Конец недели "порадует" магнитными бурями: как уберечься

Как сообщают специалисты, магнитные бури прогнозируются на 24 и 25 октября, в четверг и пятницу. При этом магнитные бури будут слабыми - первого уровня G-1.

На этой неделе ожидается несколько магнитных возмущений уровня G1. По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН), данные бури считаются слабыми.

Как сообщают специалисты, магнитные бури прогнозируются на 24 и 25 октября, в четверг и пятницу. При этом магнитные бури будут слабыми - первого уровня G-1.

Обратим внимание, что 26 октября в магнитосфере будет также фиксироваться возбуждение, однако оно не дотянет до категории магнитной бури.

Конец недели также "порадует" возбужденным состоянием магнитосферы вплоть до 28 октября.

Как уберечься от влияния магнитных бурь

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Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние, специалисты советуют в этот период придерживаться простых советов. Так, это время лучше провести в покое, избегая стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок - как физических, так и эмоциональных. Следует больше отдыхать, высыпаться и гулять на свежем воздухе.

Медики советуют делать зарядку по утрам - несколько простых упражнений улучшат кровообращение, снимут стресс и освободят от погодной зависимости. Также рекомендуется время от времени принимать контрастный душ.

Для улучшения самочувствия в такие дни рекомендуется не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Следует соблюдать меню, состоящее из легкой пищи, минимизировав употребление очень жирных, острых и слишком соленых блюд. Стоит отказаться от алкоголя и кофе, вместо этого пить больше воды и успокаивающие чаи.