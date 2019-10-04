На PlayStation 4 появится кросс-плей с другими платформами - Sony завершили тестирование функции

Ранее компания отказываясь вводить кроссплатформенный режим игры с консолями своих конкурентов, в частности Microsoft и Nintendo.

На днях глава игрового подразделения Sony Джим Райан заявил в интервью о том, что компания официально завершила тестирование функции кросс-плей для консоли PlayStation 4. Это важное нововведение, которое позволит владельцам PS4 играть по сети с владельцами консоли Xbox One.

В данный момент кросс-плей есть всего в нескольких играх для PS4: Rocket League, Dauntless, Fortnite и PUBG. Именно популярность последних двух игр привела к тому, что Sony начали работать над механизмом внедрения такой функции.

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Ранее компания отказываясь вводить кроссплатформенный режим игры с консолями своих конкурентов, в частности Microsoft и Nintendo. Разработчикам игр нужно было запрашивать у Sony разрешение на внедрение кросс-плея. Однако прошлогодний скандал с игроками в Fortnite, которые не могли получить доступ к достигнутому прогрессу в игре и покупкам на Xbox One и Nintendo Switch, если ранее играли на PS4, заставил Sony пересмотреть свою политику. Тогда компания запустила бета-тест кроссплатформенного режима и теперь этой функцией могут воспользоваться все разработчики игр. Интересно, что официально об окончании бета-теста Sony объявлять не стала - об этом стало известно только из недавнего интервью Джима Райана.