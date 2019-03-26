В Nintendo работают над двумя новыми версиями Switch

По информации СМИ, первая модель будет бюджетным вариантом без функции вибрации, а вторая будет ориентирована на «заядлых геймеров».

Японская компания Nintendo, специализирующаяся на создании видеоигр и игровых консолей, работает над двумя новыми моделями Switch, которые могут быть выпущены уже этим летом.

Об этом сообщает Naked Science, ссылаясь на The Wall Street Journal.

Бюджетная версия ради сокращения расходов не будет использовать функцию вибрации и не получит съемных контроллеров Joy-Con, а саму модель рассматривают в качестве преемника устаревшей портативной системы Nintendo 3DS. Ранее в этом году Nikkei сообщил, что Nintendo планирует выпустить Switch небольшого размера с акцентом на мобильность. Кроме того, японская компания также начала сотрудничество с компанией Sharp, которая будет отвечать за изготовление дисплеев для консолей.

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Вторая модель будет ориентирована на «заядлых геймеров». По данным источника, это будет чем-то большем, чем простое повышение производительности. Switch использует четырехлетний процессор Tegra X1 от Nvidia, и, если Nvidia вернется к разработке мобильных чипов для Nintendo, он сможет значительно повысить и мощность, и эффективность. Согласно источникам, новые устройства напоминают семейство PlayStation: более дешевая версия Switch похожа на PS Vita, а профессиональная — на PS4 Pro.

Новые модели Switch, вероятно, будут анонсированы в июне на ежегодной выставке индустрии компьютерных игр E3. Стоимость новых консолей Nintendo Switch пока не называется.

Напомним, на данный момент продано 32 миллиона единиц консолей Switch.

Как сообщал УНИАН, более чем через год после выпуска своей передовой игровой консоли, Nintendo может выпустить новую модель Switch уже в 2019 году.