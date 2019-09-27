Археологи раскопали уникальное захоронение скифского воина на Запорожье (фоторепортаж)
На Мамай-Горе в Запорожской области нашли не разграбленное захоронение скифского воина возрастом около 2,5 тысяч лет.
Об этом сообщается на Facebook-странице Мамай-Горы. По словам археологов, погребальный комплекс состоял из двух могил.
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Одно из захоронений было центральным, а второе – сопровождающим. В первом был похоронен пожилой мужчина, и эта могила была ограблена еще в древности.
А вот второе захоронение было со многими уникальными находками. Там нашли кости юноши 18-20 лет, очевидно, оруженосца выдающегося человека.
В захоронении нашли редкую для скифов сероглинянную амфору, обломки костяных псалиев и застежки для конской узды. Из оружия – железный боевой топор, бронзовые и костяные стрелы, а украшение всего комплекса – скифский короткий меч акинаки с золотыми обкладками, листами рукоятки, перекрестьем и колпачком для острия.
Также в погребении юноши нашли украшения – ожерелье из стеклопасты, подвески из зубов благородного оленя, золотую серьгу и золотую подвеску с меловой вставкой.
Археологи отмечают, что найденный комплекс углубляет время зарождения скифского могильника на Мамай-Горе до VI века. до н.е., тогда как абсолютное большинство исследованных памятников скифской эпохи здесь датируются IV-III ст. до н. е.
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