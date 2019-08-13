На Винниччине нашли кости гигантского доисторического животного (видео)
21:28, 13 августа 2019Наука и IT
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У этих животных на голове были два больших рога.
Кости гигантского доисторического животного нашли на Винниччине
В Винницкой области в селе Гопчиця нашли кости крупного животного. Местные жители сначала думали, что наткнулись на мамонта. Но ученые определили — это останки волосатого носорога.
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Он был до четырех метров в длину и весил до 3 тонн. Эти великаны вымерли 25 тысяч лет назад, говорится в сюжете ТСН.
То, что это кости волосатого носорога, понятно по тому, что они массивные и толстые, объясняет ученый Андрей Бокотей. Эти животные были вторыми по величине, которые жили на наших просторах. Сейчас кости находятся в местном музее.
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