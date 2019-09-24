Викинги использовали галлюциногенную траву для вхождения в состояние сокрушительной ярости

Ученые убеждены, что безудержная сила легендарных берсерков связана с распространенным видом травы.

Одна из каст воинов у викингов была способна сражаться с такой яростью и силой, что их сравнивали с непреодолимыми дикими зверями. Они даже кусали свои щиты от невероятного ощущения злобы. Легенды говорят, что эти воины вступали в бой в состоянии, похожем на транс, одеты только в шкуры и, возможно, в рогатые шлемы.

Таких воинов называли берсерками. Их видели на полях битвы Европы аж в девятом веке. Только сейчас этнобиолог предложил объяснение, откуда эта каста викингов черпала свою ярость и силу. Как пишет Newsweek, вероятно, что за всем стоит растение под названием белена черная.

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Исследователь из Университета Любляны в Словении Карстен Фатур подверг сомнению традиционные предположения, что состояние транса берсерков было связан с особой истерией, эпилепсией, психическими болезнями, употреблением больших объемов алкоголя или определенных видов мухоморов с галлюциногенными свойствами.

Мухомор красный – токсичное растение. Считается, что его можно есть, если правильно обработать. Определенные общины в Сибири и Центральной Азии использовали психоактивные свойства этого гриба, среди которых чувство эйфории, галлюцинации, сонливость, мышечные судороги и тому подобное. Эти симптомы действительно можно сравнить с тем, как описывается похожее на транс агрессивное поведение берсерков. Собственно, считается, что они тоже грезили, дергались, цвет их лиц изменялся, а после всего наступала слабость.

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Но Фатур утверждает, что действие белены черной больше подходит описанию поведения агрессивных викингов. Более того, эта трава более распространена в Скандинавии, чем мухомор красный. Белена может вызывать галлюцинации, потерю чувства сдержанности, а также маниакальные приступы. Все это часто характеризует поведение берсерков. Трава также может вызывать нарушения зрения, галлюцинации, сонливость и покраснение кожи, а также тупая боль. Все это может объяснить неуязвимость воинов-викингов.