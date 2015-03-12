Прибор для поиска инопланетной жизни испытали на воздушном шаре

Прибор Planetary Atmospheres Minor Species Sensor (PAMSS) был закреплен на высотном аэростате, который запустили в городе Тусон (штат Аризона), сообщает ufostation.net со ссылкой на Daily Mail.

Воздушный шар провел больше часа на высоте 32 тысячи метров, после чего прибор успешно приземлился. Целью испытаний была проверка PAMSS на способность функционировать в условиях низкой температуры и давления (в стратосфере нередко холодает до минус 60 градусов по Цельсию).

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Аппарат способен фиксировать молекулы газа в концентрации нескольких частей на триллион — что делает его гораздо более чувствительным, нежели аналогичные устройства. Инфракрасный лазер позволяет устройству обнаружить следы газов – побочных продуктов обмена веществ у живых существ — методом внутриполостной абсорбционной спектроскопии.

С помощью PAMSS НАСА собирается найти следы таких газов, как метан, в атмосфере Марса, Европы (спутника Юпитера) и Энцелада (спутника Сатурна). Пригодится он и на Земле, прежде всего для мониторинга состояния озонового слоя планеты.