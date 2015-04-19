Астрономы обнаружили "адскую планету"

Как сообщается на сайте NASA, статью об открытии планетологов опубликовал журнал Astronomy & Astrophysics. Об этом сообщает ZN.UA.

Экзопланета HD189733b находится в созвездии Лисички. Сведения о "адской планете" достаточно точные с учетом расстояния: от Земли до HD189733b - 63 световых года. Планета является "горячим юпитером", по размерам немного больше Юпитера нашей Солнечной системы.

Читайте такжеАстрономы заподозрили наличие в Альфе Центавра еще одной суперземли

К своему Солнцу, а именно звезде HD18973, планета в 30 раз ближе, чем Земля к Солнцу. Год (полный оборот вокруг светила) в HD189733b длится два с половиной земных дня.

Для того чтобы собрать информацию о HD189733b, ученые использовали спектрометр HARPS, с помощью которого составили карты облаков в воздушной оболочке планеты, а также измерили их температуру и скорость их движения.