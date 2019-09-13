Washington Post Express больше не будут печатать из-за смартфонов, издатели оригинально попрощались (фото)

В газете отмечалось, что придумали ее 16 лет назад, «когда iPhone еще и в помине не было... Никто ничего не твиттерил и не шерил».

Газета Washington Post Express прекратила свое существование в печатном виде, не выдержав конкуренции с телефоном.

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Печатная газета попрощалась со своими читателями заголовком большими синими буквами: «Надеемся, вы в восторге от своих вонючих смартфонов».

Теперь издание полностью перешло в электронный формат, но оставило последний месседж печатной газеты.

Автор публикации отмечает, газету придумали 16 лет назад, «когда iPhone еще и в помине не было... Никто ничего не твител и не шерил».

«В наши лучшие времена мы печатали около 200 тысяч экземпляров в день. В это утро, когда я ехал в поезде на работу, меня поразило совсем другое наблюдение. Трое людей в моем вагоне читали Express, один – книгу, остальные залипали в смартфоны», – делится автор Дэн Каккаваро.

Как сообщал УНИАН, некоторые мобильные приложения Play Market присылают в Facebook данные о вашем половой жизни.