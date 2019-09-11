Не знает мама – знает интернет: некоторые мобильные приложения сообщают Facebook о вашем сексе

Полученные данные работодатели могут использовать для дискриминации, а рекламодатели – для таргетирования контента.

Некоторые мобильные приложения Play Market отсылают в Facebook данные о вашей половой жизни.

В частности, приложения для отслеживания менструации Maya и MIA Fem делятся с соцсетью информацией о дне и времени, когда пользователь занимался сексом, типе контрацепции, настроении и эякуляции, пишет Science alert.

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Полученные данные работодатели могут использовать для дискриминации, а рекламодатели – для таргетирования контента.

Информацию передают в Social Media Giant через комплект программного обеспечения Facebook – продукт, позволяющий разработчикам создавать приложения для конкретных операционных систем, отслеживать аналитику и др.

Приложения по отслеживанию природного цикла у женщин начали обмениваться данными с Facebook с начала своего появления.

Авторы приложений ответили, что информацию не используют для сторонних сервисов или сайтов. Однако в исследовании Privacy International говорится, что данные могли использовать работодатели и страховые компании для дискриминации женщин.

Как сообщал УНИАН, Facebook оказался в эпицентре громкого скандала. В интернете опубликовали базу данных с почти 420 миллионами номеров телефонов пользователей Facebook.