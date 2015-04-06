Apple рассказала о своих "умных часах" на YouTube (видео)

За три недели до начала продаж Apple Watch на официальном канале компании в YouTube появились четыре видеоролика.

В каждом видео подробно рассказывается о функциях "умных часов" и принципах взаимодействия с ними.

Самый длинный ролик, который длится почти пять минут, просмотрели более миллиона человек. В нем демонстрируют возможности Apple Watch. Остальные три видео разъясняют принципы работы с отдельными приложениями и элементами управления аксессуара.

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Как сообщал УНИАН, в начале марта в Сан-Франциско Apple провел презентацию под названием Spring Forward, во время которой глава компании Тим Кук уже показывал возможности Apple Watch.

По словам главы Apple, с помощью Apple Watch - можно читать имейлы, принимать звонки, коннектить два Apple Watch.

Тим Кук объяснил для чего нужны именно "умные часы", для того, чтобы "следить за событиями, за спортивной командой или новостями. Потому что они на руке, а не в кармане".

Напомним, смарт-часы Apple Watch были презентованы в сентябре 2014 года. Часы Apple Watch замеряют основные показатели здоровья пользователя. Их можно использовать как продвинутый спортивный трекер. Смена режима часов меняет интерфейс.