50 лет миссии Apollo 11: как проходила историческая высадка человека на Луну (видео)

21 июля исполнится 50 лет с момента высадки человека на Луну.

Американец Нил Армстронг стал первым человеком, нога которого ступила на поверхность Луны. 16 июля 1969 года экипаж Apollo 11 был запущен в космос ракетой Saturn V с космодрома имени Кеннеди во Флориде.

Событие транслировалось по телевидению в 33 странах мира на шести континентах.

Читайте такжеGoogle посвятил дудл 50-летию высадки человека на Луну (видео)

21 июля 1969 года наступил звездный час Нила Армстронга, он изрек свои исторические слова: "Это один маленький шаг для человека, но огромный скачок для человечества".

Полет от Луны к Земле прошел без особых приключений. 24 июля 1969 года спускаемый аппарат Apollo 11 приводнился в Тихом океане. Продолжительность полета с момента старта до момента приводнения составила ровно 195 часов и 19 минут.

В ходе экспедиции удалось тогда собрать 21,7 кг лунных пород. Это было первое неземное вещество, которое удалось доставить на Землю.

Наследство той миссии человечество исследует до сих пор, ведь оно открыло новую эпоху в изучении космоса.