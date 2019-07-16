Washington Post: Спустя 50 лет после «Аполлона 11» кое-кто до сих пор не верит в высадку на Луне

Вера в мифы, которые отрицают доказанные факты, базируется на скрытой и опасной ненависти.

Для Луны наступает звездный час. Сегодня миссии «Аполлона 11» исполняется 50 лет. И администрация Дональда Трампа приказала NASA вернуть астронавтов на спутник Земли до 2024 года. Но все это, наверное, не изменит точку зрения тех людей, которые живут в параллельном мире убеждений, где NASA якобы сфальсифицировала первую в истории высадку людей на Луне.

Об этом пишет Washington Post, добавляя, что «лунная мистификация» - это классическая теория заговора. Она запутанная, на удивление длительная и включает существование недоброжелательных актеров с тайной повесткой дня. «Лунные мошенники» якобы настолько ловкие и умелые, что смогли обмануть весь мир. Но при этом они не достаточно компетентны, чтобы действительно отправить людей на Луну.

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Исследователи считают, что теории заговора распространяются еще активнее в современном информационном мире. А интернет функционирует в роли суперпроводника. Научные исследования этого явления пытаются понять, кто те люди, которые верят в теории заговора, почему они отдают предпочтение таким идеям и существует ли нечто, что на самом деле может развеять магнетические выдумки.

Опросы демонстрируют, что около 5-6% общества верят в выдумку о фальсификации высадки на Луну. Об этом сказал главный историк NASA Роджер Лауниус. Это не большая цифра. Но такие люди обязательно появляются на всех лекциях историка об исследовании космоса.

«Они очень громкие и любят спорить с вами», - говорит Лауниус.

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В 50-ю годовщину миссии «Аполлона 11» космическому агентству нужно решить, как именно и стоит ли вообще реагировать на теории заговора о фальшивости высадки на Луну. В ответ на запрос Washington Post пресс-секретарь NASA Аллард Бютел опубликовал заявление, в котором сказано, что существует «значительное количество доказательств, подтверждающих приземление 12 астронавтов NASA на Луне в 1969-1972 годах». Он также указал на некоторые из этих доказательств. В частности, NASA владеет 382 килограммами лунных камней, которые собрали астронавты. Эти породы исследовали ученые со всего мира в течение десятилетий. До сих пор можно с Земли выстрелить лазером по ретрорефлекторных зеркалах, которые оставили астронавты «Аполлона» на Луне, и получить обратно луч. Автоматическая межпланетная станция Lunar Reconnaissance Orbiter сфотографировала место высадки «Аполлона» в 2011 году и так далее. Но этих доказательств не хватит, чтобы развеять убеждения тех, кто верит в теории заговора. Ведь они как раз и ожидают, что NASA будет фальсифицировать все доказательства, чтобы обмануть общественность. И это вечная головоломка для разрушителей мифов.

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Согласно одной из теорий заговора, высадку «Аполлона 11» на Луне снял выдающийся кинорежиссер Стэнли Кубрик, который также стал автором фильма «2001: Космическая Одиссея». Бывший технический писатель Билл Кейсинг в 1976 году опубликовал книгу под заголовком «Мы никогда не были на Луне». Она стала фундаментальным текстом для мифологии о фальшивости миссий «Аполлон». В 2001 году телеканал Fox выпустил фильм с названием «Теория заговора: приземлялись ли мы на Луне?». В нем главную роль сыграл актер сериала «Совершенно секретно». Из этого же сериала был заимствован и главный тезис: «Не доверяйте никому».

Новые теории заговора продолжают рождаться. Во время дискуссии с другими игроками НБА в декабре звезда баскетбола Стивен Карри убеждал других, что люди никогда не были на Луне. Вскоре он отказался от своих слов, извинился и провел дружескую беседу с астронавтом Скоттом Келли. Ключевое утверждение мифа о том, что высадки «Аполлона 11» никогда не было, заключается в том, что якобы фото, которые сделали астронавты, выглядят неправильно. К примеру, почему на них нет звезд? И почему посадочный модуль не сделал кратер на поверхности Луны?

Тогдашние камеры не могли зафиксировать блеклый свет далеких звезд, в то время как другие более яркие объекты блестели на поверхности. А из-за слабой гравитации Луны двигателю посадочного модуля не понадобилось создавать такую тягу, которая бы оставила след на поверхности. В NASA отреагировали на книгу и фильм заявлением, в котором указали на образцы лунных пород как на неопровержимое доказательство.

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«Камни и образцы, которые до сих пор изучают ученые по всему миру, были точно сформированы в атмосфере без кислорода и воды. И их химический состав сильно отличается от всего, что было ранее найдено в земных камнях», - говорилось в заявлении.

Астроном Фил Плэйт в 2001 году раскритиковал теорию заговора: «Все их доказательства на самом деле такие же пустые, как космический вакуум». Более прямую реакцию продемонстрировал астронавт «Аполлона 11» Эдвин «Базз» Олдрин, который дал отпор поклоннику мифа возле отеля в Беверли Хиллс.

Издание пишет, что теории заговора могут казаться странными и хрупкими. Но они не безобидны. Они часто распространяют расистские, антисемитские, исламофобские убеждения. В наиболее токсичной форме эти теории приводят к вспышке насилия включительно с массовыми расстрелами людей. За теориями заговора часто стоит извращенная ярость. Много исследователей, которые сталкивались с ними, страдали от ядовитых и преступных угроз и атак. Теории заговора не дают никаких ответов. Они лишь отвергают утверждение, с которым большинство соглашается, и указывают на потенциальные пробелы или якобы аномалии. Классическая теория заговора – это рассказ без окончания. Единственная вещь, которую ее сторонники знают наверняка, — это что все утверждения экспертов якобы фальшивые.

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В 2012 году в исследовании под названием «Мертвый или живой: убеждения в противоречивых теориях заговора» авторы указали, что люди с высокой склонностью к принятию таких теорий могут поверить в два взаимоисключающих утверждения, если они отрицают обще принятое мнение. К примеру, люди, которые верят в то, что принцесса Великобритании Диана инсценировали собственную смерть, также убеждены, что ее убили. Хотя оба утверждения не могут быть правдивыми.

В 2013 году ученый Стивен Левандовски и его коллеги обнаружили, что вера в теории заговора делает значительный вклад в отрицание научно подтвержденного консенсуса относительно климатических изменений, безопасности вакцинации и природы ВИЧ/СПИД. Люди склонны верить в мифы, опираются на убеждение, что в мире полно тайных сил со зловещими намерениями. Поэтому они верят в новые сфабрикованные теории заговора.