NASA запустит на орбиту Земли GPS для космических кораблей

Система, которую использовали до сих пор, не позволяет достаточно точно и быстро определять траекторию движения в космосе.

Через три дня NASA запустит ряд уникальных научных экспериментов в космос на борту ракеты Falcon Heavy компании SpaceX. Это произойдет в рамках Программы космических тестов Министерства обороны США (STP-2). Среди груза в ракете, которая стартует 24 июня из Космического центра Кеннеди во Флориде, будет также технология, потенциально способная сделать революцию в космической навигации и дать толчок исследованию новых миров.

Как пишет Newsweek, речь идет об «Атомных часах для глубокого космоса» (DSAC), построенных Лабораторией реактивного движения NASA. Они отправятся на орбиту и проведут там испытательный год, готовясь к будущим миссиям на Луну, Марс и тому подобное.

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В общем, технология работает похожим образом, что и привычный для всех GPS. Когда люди пользуются системой навигации на Земле, спутник GPS может обнаружить их координаты, оценивая время, за которое сигнал преодолевает расстояние между, например, телефоном и спутником. Космический корабль связывается с атомными часами на Земле для навигации, а не со спутниками на орбите.

«Наша способность управлять космическими аппаратами в глубоком космосе базируется на возможности очень точно оценивать тот отрезок времени, который требуется сигналу для путешествия от земной антенны до корабля. Зная, как быстро сигнал движется и сколько времени нужно на передачу сигнала, мы можем рассчитать расстояние до космического аппарата", - пояснила заместитель главного разработчика в проекте DSAC Джилл Сюберт.

«Сбор этих данных на протяжении всего времени позволяет навигаторам восстановить траекторию движения аппарата и предсказать, куда он направляется», - добавила она.

Однако, нынешняя технология атомных часов имеет ряд недостатков для космической навигации. Поэтому ученые пытаются заменить ее техниками, с которыми космические аппараты могли бы работать быстрее.

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Современные атомные часы, которые способны измерять время путешествия сигнала с достаточной точностью для безопасной навигации в космосе, очень большие. Они примерно величиной с холодильник, а следовательно слишком большие, чтобы отправиться в глубокий космос. Именно поэтому ученым приходится сейчас пересылать сигнал с наземных антенн на космический корабль, а затем обратно на наземную антенну.

«DSAC даст нам точные и стабильные возможности, которые сэкономят время. Это будет достаточно компактное и крепкое устройство для полетов в космос. Мы сможем сократить процесс, в котором сигнал будет пересылаться непосредственно с космического корабля на наземную антенну. Это очень улучшит навигацию. Это позволит нам использовать существующую Сеть для глубокого космоса более эффективно, позволит создать автономную бортовую систему навигации. Более того, можно будет создать подобную систему GPS навигации на других планетах и естественных спутниках», - пояснила Сюберт.