Facebook за полгода удалил более трех миллиардов фейковых аккаунтов

В компании сообщили, что заметили значительное увеличение случаев создания фейковых аккаунтов в соцсети в последние шесть месяцев.

Компания Facebook с октября 2018 года по март этого года удалила в соцсети свыше трех миллиардов фейковых аккаунтов, которые распространяют дезинформацию и спам.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном в четверг, 23 мая, передает Deutsche Welle.

В течение последнего квартала 2018 года сотрудники Facebook деактивировали 1,2 миллиарда аккаунтов, а за первые три месяца 2019 года - 2,19 миллиарда.

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В компании сообщили, что заметили значительное увеличение случаев создания фейковых аккаунтов в соцсети в последние шесть месяцев. При этом большинство таких аккаунтов удалось обнаружить сразу же после регистрации - еще до того, как они стали видимыми для других пользователей.

Соцсеть имеет около 2,4 миллиарда активных пользователей ежемесячно и оценивает, что пять процентов их профилей являются фейковыми, сообщает агентство dpa.

Напомним, в Facebook неоднократно заявляли об удалении аккаунтов и страниц, связанных с распространением спама и фейковой информации. Так, в марте Facebook объявил, что удалил 1907 связанных с Россией страниц, групп и аккаунтов за спам и поведение, которые не соответствуют правилам соцсети. Значительная часть удаленных страниц рассылала спам.