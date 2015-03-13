Украинец разработал сервис, который отсчитывает время с момента исчезновения Путина

Украинец Андрей Капранов создал сайт, который отсчитывает дни, часы, минуты и даже секунды с момента "исчезновения" президента РФ Владимира Путина - "Путин Шредингера".

"Набросал тут на скорую руку - http://kapranov.pp.ua/vk/ Считает время с момента исчезновения Путина. Осторожно! играет музыка. П.С. На мобильных пока паршиво открывается", - написал Капранов на своей странице в Facebook.

По данным ресурса, Путин не появлялся на публике уже 7 дней, 17 часов и 45 минут.

Ранее ряд блогеров и СМИ высказали предположение, что Путин умер. Например, в соцсетях активно обсуждают исчезновение президента России, который уже с 5 марта не появлялся на публике и по непонятной причине отменил официальный визит в Казахстан.

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Как сообщал УНИАН, президент РФ уже больше недели не появляется на публичных мероприятиях.

Последний раз Путин появлялся перед журналистами 5 марта, когда встречался с премьер-министром Италии Маттео Ренци.

Кроме того, отменена встреча в Астане 12-13 марта, где президенты Казахстана, Беларуси и РФ планировали обсудить ситуацию в Украине.

СМИ распространяют слухи о его болезни, а в соцсетях делают фотожабы и упражняются в остроумии.

Масла в огонь подлили сообщения от имени Дмитрия Медведева, учетную запись которого в Твиттере взломали и запостили сообщение о смерти Путина.