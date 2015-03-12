"Живого" Путина не видели с прошлого четверга - Gazeta Wyborcza

В интернете распространяются слухи, что президент России Владимир Путин умер, так как уже больше недели он не появляется на публике и экранах телевизоров, пишет Зеркало недели со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

В частности, сегодня президент РФ должен был приехать в Казахстан и встретиться с президентом Нурсултаном Назарбаевым и белорусским лидером Александром Лукашенко. Но неожиданно эта встреча на высшем уровне была отменена. Это лишь усилило "конспиративные" сплетни, что на самом деле Путин умер, а Кремль намеренно это скрывает.

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Издание отмечает что попытки властей развеять подозрения россиян о смерти президента тоже очень неуклюжи. Посольство России в Астане пояснило, что Путин не приедет в Казахстан, потому что заболел. Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков быстро опроверг это заявление дипломатов, заверив, что глава государства жив, здоров и "не ограничивает свою деятельность".

Чтобы доказать, что Путин жив и на работе, администрация президента РФ опубликовала на официальном сайте фото с его встречи с губернатором Карелии Александром Чудлайнем. Но оказалось, что губернатор действительно был в Москве и виделся с Путиным, но это было в прошлую среду.

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"Неуклюжей получилась и попытка во вторник доказать существование Путина. В тот день Кремль сообщил, что президент принимает у себя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина. Но журналисты РБК установили, что такого гостя в Москве во вторник на самом деле не было", - говорится в статье.

В последний раз на экранах телевизоров Путина показывали, когда он поздравил россиянок с 8 марта. Все телеканалы показывали, как он награждал женщин и дарил им букеты. Но на самом деле это была видеозапись, сделанная задолго до праздника.

Таким образом, "живого" Путина не видели с прошлого четверга, когда он встречался с премьер-министром Италии Маттео Ренци. В то же время, обозреватель добавляет, что для российского президента очень типично прятаться от публики, когда в России наступает критический момент.

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"Он так же исчезал с экранов, когда в 2000-м году затонула атомная субмарина "Курск", или когда через два года после этого террористы захватили театр на Дубровке в Москве. Словом, президент так делает каждый раз, когда ситуация в стране очень сложная", - говорится в статье.

В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков избегает ответа на вопрос, когда Путин появится на публике. Но в интервью радиостанции "Эхо Москвы" в ответ на вопрос журналиста о здоровье президента он заверил, что россиянам "не нужно волноваться, все в порядке".

Ранее ряд блоггеров и СМИ высказали предположения, что Путин умер. Так, в соцсетях активно обсуждают исчезновение президента России, который уже с 5 марта не появлялся на публике и по непонятной причине отменил официальный визит в Казахстан.

Как сообщал УНИАН, президент РФ уже больше недели не появляется на публичных мероприятиях.

Последний раз Путин появлялся перед журналистами 5 марта, когда встречался с премьер-министром Италии Маттео Ренци.

Кроме того, отменена встреча в Астане 12-13 марта, где президенты Казахстана, Беларуси и РФ планировали обсудить ситуацию в Украине.

СМИ распространяют слухи о его болезни, а в соцсетях делают фотожабы и упражняются в остроумии.

Масла в огонь подлили сообщения от имени Дмитрия Медведева, аккаунт которого в Twitter взломали и запостили сообщения о смерти Путина.