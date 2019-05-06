Интернет или погода: 5G грозит метеорологическим спутникам

Ученые объяснили, почему запуск нового быстрого стандарта мобильной связи может оставить их без инструмента для предсказания изменений в погоде на Земле.

Внедрение мобильных сетей стандарта 5G может серьезно повлиять на способность метеорологов составлять прогнозы погоды, и предсказывать приближение опасных штормов. Ученые предостерегают, что новое поколение беспроводной связи может оставить их без критически важных спутниковых инструментов, которые они используют для наблюдения за изменениями в атмосфере.

Как сообщает The Guardian, результатом конфликта между оборудованием могут стать неточные прогнозы, несвоевременные предупреждения о приближении больших штормов и даже потеря жизней.

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«То, как вводится 5G, может серьезно подорвать нашу способность предсказывать штормы. И мы очень встревожены этим», - сказал эксперт Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды Тони МакНалли.

Проблема в том, что радиочастоты, на которых работает 5G, могут искажать критические данные о наблюдениях за Землей с погодных спутников. Инструменты на борту спутников следят за определенными сигналами в атмосфере, чтобы определить погодные условия. К примеру, частота 23,8 ГГц играет очень важную роль. Когда вода на Земле испаряется, появляется излучение слабого сигнала на этой частоте. Погодные спутники фиксируют данные об этом сигнале, которые затем используются для определения того, какой будет погода и не дойдет ли ситуация до шторма.

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«Такие данные критически важны для нашей способности делать прогнозы. Это уникальный природный ресурс. И если мы потеряем эти возможности, прогнозы погоды станут значительно хуже», - пояснил ученый Нильс Борманн.

Проблема в том, что сети 5G могут передавать сигналы на тех же частотах, что и атмосферные явления. А это дурачит погодные спутники.

«Мы не сможем отличить их. Поэтому данные будут испорченными. А это подорвет нашу способность делать точные прогнозы», - сказал Борманн.