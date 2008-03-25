Безопасность США обеспечивают китайские программисты

Специалисты из Университета Акрон совместно с коллегами из Американского Университета провели исследование, согласно которому, большинство программ, предназначенных для вооруженных сил и силовых структур США, компании-производители заказывают за границей, в частности, в Китае, сообщает Корреспондент.net.

По данным исследования, из 137 американских компаний, выполняющих подряды Пентагона, Агентства Национальной Безопасности и Министерства Национальной Безопасности США, больше половины заказывают разработку программных продуктов за границей: в Китае (24% обследованных компаний), Канаде (21%), Израиле (17%) и России (10%).

Авторы исследования также попытались разделить все программные продукты на три вида: низкий, средний и высокий уровень сложности.

В результате выяснилось, что 83% работ, сделанных в России, относятся к высшему уровню сложности. Для Израиля и Франции этот показатель равен 75%, для Германии и Сингапура - 67%, для Японии - 63%, для Китая - 53%.

Ученые полагают, что подобный подход угрожает национальной безопасности США, так как критические программные коды могут попасть в руки враждебных государств, террористов или преступников.