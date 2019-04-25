Ученые создали имплант, который читает и озвучивает человеческие мысли

По их мнению, технология может помочь людям, которые потеряли способность говорить из-за болезни.

Команда ученых в Университете Калифорнии в Сан-Франциско создали устройство, которое имплантируется в мозг и способно читать человеческие мысли. Затем оно превращает их в звук. По словам разработчиков, их технология «очень захватывает».

Как сообщает BBC, в перспективе разработка может помочь некоторым людям вернуть себе способность говорить. Технология работает в два этапа. На первом из них электроды имплантируют в мозг для сбора электрических сигналов о движениях губ, языка, голосовых связок и челюсти. Мощное компьютерное исчисление затем симулирует движения губ и горла, чтобы сгенерировать разные звуки. Результат потом озвучивается.

Читайте такжеВ США создавшего робота-хирурга, ориентирующегося внутри человеческого тела (видео)

Казалось, было бы значительно проще собрать в мозгу информацию об электрических закономерностях, которые несут в себе целые закодированные слова. Однако, подобные попытки имели лишь ограниченный успех. А имитация движений для генерирования звуков была проведена впервые и дала лучший результат.

«Впервые в истории исследование продемонстрировало, что мы можем генерировать целые предложения на основе мозговой активности. Это удивительное доказательство принципа, что существуют доступные технологии для построения приборов, которые клинически могут помочь пациентам с потерей речи», - сказал профессор Эдвард Чанг.

Впрочем, технология все еще не совершенна. И устройство не очень четко генерирует слова, о которых думает человек.