Архитектор PlayStation 5 раскрыл первые детали новой приставки

Консоль будет оборудована SSD-накопителем, который значительно ускорит работу приставки.

Главный архитектор консоли нового поколения от Sony Марк Церни в интервью Wired поделился первыми подробностями о будущей приставке.

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Новая консоль получит процессор AMD Ryzen и Zen 2, который содержит восемь ядер новой микроархитектуры, а также видеокарту семейства Radeon Navi с поддержкой трассировки лучей и разрешения 8К, передает kommersant.

Также консоль будет оборудована SSD-накопителем, который значительно ускорит работу приставки. Для примера Церни привел игру Marvel’s Spider-man, которая на PS4 загружается за 15 секунд, а на новой приставке это время сократится до 0,8 секунды. Консоль будет иметь обратную совместимость с PlayStation 4 и не планируется для выхода в 2019 году.