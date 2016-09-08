Sony представила две новые версии игровой приставки PlayStation 4

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на The Verge.

На приставке PS4 Pro будут работать игры в разрешении 4K, а мощность графического процессора приставки, по словам разработчиков, будет более чем вдвое выше, чем у обычной PS4. Все существующие игры для PS4 будут работать на новой приставке.

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Продажи PS4 Pro начнутся 10 ноября 2016 года. Консоль будет стоить 399,99 доллара.

Также Sony представила более тонкую версию оригинальной PS4. Она заменит обычную приставку и будет стоить 299 долларов (и 299 евро). Она появится в продаже 15 сентября.

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Ранее УНИАН сообщал, что компания Sony представит в начале сентябре две версии своей самой популярной приставки PlayStation 4.

Оригинальная PlayStation 4 появилась на рынке в ноябре 2013 года и с тех пор разошлась тиражом более 40 млн экземпляров. Если следующая консоль Sony действительно будет представлена в сентябре, это нарушит негласную традицию игровой индустрии, согласно которой новые платформы появляются не чаще, чем раз в 5-6 лет.